"Це вже не гра": промоутер Джошуа про вибір суперників

Британський промоутер Едді Хірн розповів про вибір суперника для Ентоні Джошуа. Зокрема він висловився щодо організації бою з Джейком Полом.

В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Що сказав Хірн про можливий бій

Промоутер зазначив, що не був прихильником бою Джейка Пола проти Майка Тайсона, але що це була за подія. Цифри були фантастичні, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Він знає, як створювати заголовки. Але потрібно бути обережним, коли женешся за великими грошима та великими моментами. Якщо зробити неправильний вибір суперника – це вже не гра. Але якщо він хоче кинути виклик і вийти на бій проти Ентоні Джошуа – чому б і ні?

– сказав Едді Хірн.

Нагадаємо, що після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.