Ексфутболіст Челсі, якого дискваліфікували за допінг, звернувся до Мудрика
- Колишній футболіст Челсі Адріан Муту прокоментував ситуацію з Михайлом Мудриком, якого дискваліфікували за позитивний допінг-тест.
- Муту порадив Мудрику зосередитися на поверненні та не хвилюватися, відзначивши, що він також не знає, які санкції загрожують українському футболісту.
- Мудрика відсторонено від футболу з можливістю дискваліфікації на чотири роки після виявлення забороненої речовини у пробі "А".
- У поточному сезоні Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі, забив три голи та віддав п'ять асистів.
Колишній футболіст Челсі Адріан Муту звернувся до Михайла Мудрика. Він навіть не знає, що може загрожувати українському футболісту.
В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.
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Що сказав Муту про ситуацію Мудрика
Він зазначив, що був захоплений зненацька, бо не звик до такого життя. Муту приїхав до Челсі, коли в його особистому житті було надто багато проблем і він виявився втягнутим у дуже багато різних скандалів, пише 24 канал з посиланням на The Telegraph.
У мене могла скластись інша кар'єра. Коли грав за Челсі, то був серед найкращих гравців світу, тому міг би легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити. Я намагаюся не докоряти собі за це,
– сказав колишній футболіст Челсі.
Він також додав, що не знає, які санкції загрожують Михайлу Мудрику, але бачить, як він продовжує відстоювати свою невинність.
"Єдине, що я можу йому порадити – зосередитися на своєму поверненні. Нехай не хвилюється і не забуває про те, яким був футболістом до свого відсторонення", – додав Андріан Муту.
Довідка. Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.
Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року. В поточному сезоні він зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.