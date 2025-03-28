Ексфутболіст Челсі, якого дискваліфікували за допінг, звернувся до Мудрика

Колишній футболіст Челсі Адріан Муту звернувся до Михайла Мудрика. Він навіть не знає, що може загрожувати українському футболісту.

В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.

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Що сказав Муту про ситуацію Мудрика

Він зазначив, що був захоплений зненацька, бо не звик до такого життя. Муту приїхав до Челсі, коли в його особистому житті було надто багато проблем і він виявився втягнутим у дуже багато різних скандалів, пише 24 канал з посиланням на The Telegraph.

У мене могла скластись інша кар'єра. Коли грав за Челсі, то був серед найкращих гравців світу, тому міг би легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити. Я намагаюся не докоряти собі за це,

– сказав колишній футболіст Челсі.

Він також додав, що не знає, які санкції загрожують Михайлу Мудрику, але бачить, як він продовжує відстоювати свою невинність.

"Єдине, що я можу йому порадити – зосередитися на своєму поверненні. Нехай не хвилюється і не забуває про те, яким був футболістом до свого відсторонення", – додав Андріан Муту.

Довідка. Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року. В поточному сезоні він зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.