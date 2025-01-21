Усик зізнався, чим буде займатися після завершення кар'єри

Олександр Усик у 2024 році став королем хевівейту, двічі здолавши до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Після реваншу українець зізнався, що не збирається вішати рукавички на цвях, проте майбутні його кроки залишаються невідомими.

Основними варіантами вважається бій за абсолют проти переможця битви Дюбуа – Паркер або ж перехід у крузервейт. За інформацією американських ЗМІ, Олександр Усик завершить кар'єру вже у 2025 році.

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Змінить вид спорту

Об'єднаний чемпіон світу розповів, що він буде робити, коли врешті-решт вирішить повісити рукавички на цвях. Олександр заявив, що залишиться у спорті та гратиме у футбол за житомирське Полісся, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

"Я гратиму у футбол. Полісся! Полісся! Полісся чемпіон! Я професійний футболіст. У мене контракт з українським клубом. Це найвища ліга. Полісся – це українська команда. Ми зараз наче на четвертому місці. Ви знаєте українську команду Шахтар? Ми виграли в них.

Я довгий час вболіваю за Динамо Київ. Тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але Полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я заб’ю гол у ворота Динамо. Динамо, ми заб'ємо вам", – сказав Усик.

Довідка. Олександр Усик підписав контракт з Поліссям влітку 2023 року. Він поки не дебютував на професійному рівні, але виступав у складі "вовків" на зимовому товариському турнірі Winter Cup.

Зазначимо, що житомирський клуб наразі посідає п'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Свою першу офіційну гру після зимової паузи команда Імада Ашура проведе наприкінці лютого проти Інгульця.