"Саудити не заплатять": відомий боксер про майбутнє Усика

Латвійський боксер Майріс Брієдіс спрогнозував майбутнє Олександра Усика. Він вважає, що українець вслід за Тайсоном Ф'юрі завершить кар'єру.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Це сталося після двох поразок поспіль від Олександра Усика.

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Коментар Брієдіса щодо майбутнього Усика

Латвієць вважає, що українець покине бокс вслід за "Циганським королем", пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Що чекає на Олександра? Я думаю, він завершить кар'єру, як це зробив Ф'юрі. Саудити навряд чи заплатять йому вже великі гроші,

– сказав латвійський боксер.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще невідомо, чи протистояння відбудеться.