Вже 21 грудня у Ер-Ріяді відбудеться реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. У столиці Саудівської Аравії планується масштабний вечір боксу, пише 24 канал з посиланням на New Voice.

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Що потрібно Ф'юрі для перемоги

"Український пітбуль" вважає, що Тайсону потрібно набрати вагу і боксувати першим номером, працюючи активно, щоб перемогти. Якщо він знову діятиме пасивно, як у спарингу, то з Усиком буде складно.

Таким стилем він ніколи не виграє. Працювати першим номером – це єдиний шанс перемогти Олександра. Можна згадати бій із Вайлдером, коли він пішов на Деонтея брудно та різними способами, але до того ж пресингував,

– сказав Олег Довгун.

Зокрема, він думає, що другий бій не буде таким, як перший. Українському боксеру необхідно буде змінити тактику, але залежно від того, як Тайсон діятиме і яку він стратегію обере.

"Бій буде дуже конкурентним. Якщо Усик зможе завершити те, що не вдалося в першому бою, то переможе Ф’юрі нокаутом в 11 раунді", – додав Олег Довгун.

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся в ніч на 19 травня, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр Усик.