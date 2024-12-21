Він розповів, що Усику забороняють цілувати хрест. Між раундами губ боксера може торкатись лише вода, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуну.

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Прохання від команди Ф'юрі

Володимир Кобельков розповів, що промоутер Френк Воррен сказав про те, щоб боксер не може торкатись хреста губами, лише вода.

Український коментатор попросив показати правила. Він також висловився щодо бороди Тайсона Ф'юрі, зазначивши, що цей пункт є у правилах WBC та британець повинен поголити її.

Для мене хрест – це спроба тиску на Усик. Я не впевнений, що навіть якщо хрест заборонять, то його не буде. Я думаю, що він все одно буде,

– сказав Кобельков.

Коментатор зазначив, що запити стосовно хреста Олександра Усика, який він поцілував у куті під час першого бою, був від команди Тайсона Ф'юрі.

Представники "Циганського короля" висловили бажання, щоб жодного стороннього предмета не було, задля уникнення спекуляцій.

Нагадаємо, що вчора відбулось зваження боксерів та фінальна битва поглядів між українцем та британцем. Усик також скористався можливістю, з'явившись на публіці, та нагадав світу про полонених, яких утримує Росія.