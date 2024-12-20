Процедура зважування стала останньою подією медіатижня перед поєдинком. Боксери показали різну вагу, пише 24 Канал.

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Результат зважування Усика та Ф'юрі

Офіційну церемонію проводив легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер. Володар чемпіонських титулів WBC, WBO, WBA Олександр Усик показав на вагах – 102,5 кілограми. Це була рекордна вага для українського чемпіона.

Тайсон Ф'юрі заважив 127,4 кілограми. Це майже на 10 кілограмів більше, ніж перед першим боєм.

Відео церемонії зважування

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться у ніч з 21 грудня на 22 грудня. Вихід боксерів на ринг "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді очікується не раніше опівночі.

У першому поєдинку перемогу роздільним рішенням суддів здобув український чемпіон. За підсумком бою Усик став абсолютним чемпіоном світу.