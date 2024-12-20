24 Канал розкаже деталі з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться вже 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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Про що Зеленський попросив Усика

Розмова почалася із запитання про стан Усика та його підготовку до бою. Президент зауважив, що боксер виглядає міцно, на що Усик відповів: "Дай боже, настрій гарний".

Він пояснив: тренується щодня, бо це останній тиждень перед боєм. Тож час минає швидко.

Дивіться відео спілкування Зеленського з Усиком

Президент підкреслив: уся країна тримає кулаки за українця та впевнена в його перемозі. Прихильниками таланту Усика є навіть ті, хто не цікавиться спортом.

Дуже хочеться перемоги. І кожна твоя перемога дає настрій, заряджає українців. Усі українці – твої фанати, на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Ми поважаємо наших партнерів. Тому, коли будеш перемагати Ф'юрі, то не сильно там, щоб вони нам не заборонили Storm Shadow,

– пожартував Зеленський.

Боксер відповів на це: "Хлопці, з великою повагою, та це тільки спорт".

Під час бою буде присутня дружина Усика, вона вже вилетіла до Саудівської Аравії. За словами спортсмена, триматимуть український дух і боротимуться до кінця.

Президент побажав удачі та підкреслив: не буде давати порад. Досвіду Усика достатньо, щоб перемогти.

Боксер натомість побажав Зеленському сили та міцності у спілкуванні з міжнародними партнерами. І теж пожартував: якщо раптом там знадобиться фізична сила, то "скидайте геолокацію, розберемося".

Загалом розмова була дуже теплою.