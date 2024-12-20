Британський боксер серйозно налаштований на перемогу у реванші, аби втілити у життя мрію організаторів вечора боксу 21 грудня. Шейхи хочуть перевести протистояння Усик – Ф'юрі у трилогію, пише 24 Канал.

Варте уваги Усик – Ф'юрі: дата пекельного бою, прогноз і де дивитися головний реванш 2024 року

Друга "битва століття "

Для цього потрібна перемога "Циганського короля" у другій зустрічі. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх напередодні звернувся до Усика, який може зруйнувати усі його мрії про третій двобій.

Нагадаємо, що перший бій тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням суддів. Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. На кону реваншу не стоятиме це звання, адже українець втратив його після відмови від пояса IBF.

До бою ще день, а Усик та Ф'юрі вже зійшлись у запеклій дуелі. Щоправда, поки що лише в очній після пресконференції, яка відбулась 19 грудня. Титани хевівейту встановили новий рекорд по часу дуелі поглядів. Олександр та Тайсон понад 11 хвилин дивились одне одному у вічі. Лише дії присутніх нарешті завершили це затяжне очне протистояння, коли почали відпихати боксерів якомога далі одне від одного.

Під час дуелі Усик та Ф'юрі встигли перекинутись декількома фразами.

Цікаво! Гонорар за реванш складе 190 мільйонів доларів. Цього разу співвідношення суми буде на користь Усика – 60 на 40. Виходить, що Олександр заробить 114 мільйонів, а Тайсону дістанеться 76 мільйонів.

Відзначимо, що реванш Усик – Ф'юрі можна буде переглянути після опівночі вже на 22-ге грудня.

Прогноз Favbet

Олександр Усик продовжує бути фаворитом майбутнього реваншу – 1,65. Натомість у звитягу Ф'юрі вірять менше – 2,40.

Чи поб'ються боксери усі 12 раундів? Так – 1,70, ні – 2,15. Якщо реванш триватиме усі встановлені раунди, то швидше за все Усик переможе за суддівськими записками – 2,75.

Цікаво, що на звитягу нокаутом шанси боксерів зрівнялись – по 4. Хоча не так давно на звитягу нокаутом Олександра давали кращий коефіцієнт. Трішки вищий коефіцієнт дають на перемогу Тайсона за суддівським рішенням. Нічия – 18.

Якщо реванш закінчиться достроково, то найімовірніше, що бій закінчиться у проміжку між 7-м та 9-м раундами. На обох боксерів стоїть однаковий коефіцієнт 9,50.

У Favbet не вірять, що обидва боксери побувають у нокдаунах: так – 6,30, ні – 1,12.