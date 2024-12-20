По завершенню український чемпіон та "Циганський король" провели останню битву поглядів напередодні пекельної битви. Вона тривала не так довго, як попередня, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.

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Фінальна битва поглядів

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели фінальну битву поглядів перед завтрашнім реваншем. Наступного разу боксери зустрінуться 21 грудня у рингу на Kingdom Arena.

Фінальна битва поглядів Усика із Ф'юрі: дивіться відео

Нагадаємо, що на кону протистояння три головних титули – WBC, WBO та WBA. В Україні реванш Усик – Ф'юрі транслюватиме медіасервіс Megogo.