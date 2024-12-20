У п'ятницю, 20 грудня, в Ер-Ріяді відбулася офіційна церемонія зважування учасників битви Усик – Ф'юрі. Британський боксер виявився на 25 кілограмів важчий за українця, пише 24 Канал.

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Володар титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вийшов на церемонію з прапором, на якому був напис "Звільніть захисників "Азовсталі". Український чемпіон вкотре підтримав полонених українських воїнів.

Усик з прапором на підтримку захисників "Азовсталі" / скриншот з відео

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. У першому поєдинку роздільним рішенням суддів переміг український боксер. Він зібрав усі чотири основні титули надважкого дивізіону та став абсолютним чемпіоном світу.