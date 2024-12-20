Ексчемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі відростив довгу бороду. Однак це може бути порушенням правил WBC, пише 24 Канал з посиланням на повідомлення у мережі Х журналіста Daily Mirror Кріса МакКенна.

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Що не так з бородою Ф'юрі

Під час бою довга борода може відігравати роль "подушки" та змінювати траєкторію ударів. Тому правила WBC регламентують цю норму.

За інформацією джерела, Олександр Красюк вимагає від Тайсона Ф'юрі, щоб той підстриг свою занадто довгу бороду до чемпіонського поєдинку 21 грудня. Журналіст повідомив, що промоутер продовжує "просувати це питання далі".

Зазначимо, що наразі Ф'юрі ніяк не відреагував на вимоги Красюка. На процедурі зважування 36-річний британець був з довгою бородою.

Це цікаво. Між командами Усика та Ф'юрі постійно виникають суперечки та словесні баталії. Нещодавно виник конфлікт через вибір третього судді.

До речі, Ф'юрі виявився на 25 кілограмів важчим за Усика. І це при тому, що українець був на зважуванні з рекордною вагою.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді. Українського чемпіона вже приїхали підтримати Володимир Кличко та Михайло Мудрик.