Вже 21 грудня у Ер-Ріяді відбудеться реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. У столиці Саудівської Аравії планується масштабний вечір боксу, пише 24 канал з посиланням на DAZN Boxing.

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Прибуття Кличка до Ер-Ріяду

Володимир вже прилетів у Саудівську Аравію на реванш Усик – Ф'юрі, щоб підтримати українського боксера.

Він також зустрівся з Олександром і провів з ним невеличку розмову. В мережі з'явилося відповідне відео.

Кличко у Ер-Ріяді: дивіться відео

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся в ніч на 19 травня, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр Усик.