Напередодні реваншу Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі беруть участь в офіційних заходах, які передують реваншу. Церемонія зважування стане останнім медіазаходом перед зустріччю боксерів на ринзі "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Усик – Ф'юрі: дата пекельного бою, прогноз і де дивитися головний реванш 2024 року

З якою вагою Усик та Ф'юрі підходять до реваншу

Церемонія зважування розпочнеться 20 грудня о 20:00 (за київським часом).

Перед перших поєдинком прогнозовано Тайсон був важчим. Усик важив 105.6 кілограма, у той час, як вага Ф'юрі складала 118.8 кілограма. Однак це не завадило Олександру завдати "Циганському королю" першої поразки у його кар'єрі.

Українець переміг за роздільним рішенням суддів та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. А от у реванші Тайсон не матиме шансу стати "абсолютом". Адже ще раніше Усик відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє Даніель Дюбуа, та втратив статус асболютного чемпіона.

Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція церемонії зважування