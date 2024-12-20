Фернандо Барбоза повинен був бути одним із трьох суддів чемпіонського поєдинку. Однак через хворобу він не зміг прибути до Ер-Ріяду, пише 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Читайте також Усик хоче зруйнувати мрії балакучого Ф'юрі про нокаут: який прогноз на реванш

Команди Усика та Ф'юрі посперечалися через вибір судді

На зміну хворому судді прибули двоє резервних. Між командами боксерів виник конфлікт, хто з них повинен обслуговувати бій.

Промоутер "Циганського короля" запропонував вихід із положення. Проблему має вирішити підкидання монетки.

Один із трьох суддів захворів. Є двоє резервних, обидва прилітають, і ми повинні визначитися, хто з них буде. Ми хочемо одного з них, а інший табір хоче іншого, тому я запропонував нам підкинути монетку,

– заявив Воррен.

Промоутер Ф'юрі розраховує, що переможе здоровий глузд і суперечка буде врегульована.

Ми використаємо здоровий глузд, насправді обидва табори є дуже, дуже професійними і знають, що вони повинні робити,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Олександр Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Тоді один з трьох представників Феміди віддав перевагу британському боксеру.

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть чемпіонські пояси, якими володіє українець.