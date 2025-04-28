Відомо, що сказав Дюбуа після того, як штовхнув Усика на дуелі поглядів
- Даніель Дюбуа штовхнув Олександра Усика під час дуелі поглядів на стадіоні "Вемблі" і двічі назвав українського боксера боягузом.
- Реванш між Усиком та Дюбуа офіційно підтверджено і відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".
На відео потрапив момент того, що сказав Даніель Дюбуа після того, як штовхнув Олександра Усика. Це сталося під час битви поглядів на стадіоні "Вемблі".
У понеділок, 28 квітня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа вперше зустрілись після офіційного оголошення про реванш. Боксери провели дуель поглядів на футбольному полі стадіоні "Вемблі".
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Що сказав Дюбуа Усику
Не встигли бійці зійтись у дуелі поглядів, як британець вирішив спровокувати українського боксера на емоції. Дюбуа штовхнув Усика.
"Динаміт" двічі назвав українського боксера боягузом після того, як штовхнув його, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.
Дюбуа обізвав Усика: дивіться відео
Відзначимо, що офіційно підтвердили, що реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".