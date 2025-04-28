Це буде кінець кар'єри Усика, – Дюбуа про майбутній реванш з українцем

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував майбутнє протистояння з Олександром Усиком. Він вважає, що відправить українця "на пенсію".

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Який прогноз на бій дав Дюбуа

"Динаміт" думає, що кожен боєць природно стає повільнішим з віком, а Усик мав два великі бої, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

Так, я вважаю, що це природно, але я збираюся бути тим, хто переможе його своїми ударами. Я збираюся кидати бомби, якими я збираюся влучати по ньому. Не можу дочекатися,

– сказав Даніель Дюбуа.

Він також вважає, що змусить Усика закінчити кар'єру.

"Це буде кінець. Я переконаний, що це так, але я просто зосереджений і на 100% готовий просто виплеснути на нього це все", – додав "Динаміт".

Відзначимо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.