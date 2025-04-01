"Золотий хлопець": захисник Роми поділився думкою про Довбика
- Джанлука Манчіні висловився позитивно про Артема Довбика, назвавши його "золотим хлопцем".
- У сезоні 2024/2025 Довбик забив 16 голів і віддав 4 результативних передачі за Рому.
- Рома зіграє проти Ювентуса 6 квітня о 21:45 за київським часом.
Захисник Роми Джанлука Манчіні висловив свою думку про Артема Довбика. Він відзначив українського футболіста у хороший бік.
Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.
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Що сказав Манчіні про Довбика
Він зазначив, що Артем – золотий хлопець, винятковий. Всі знають, через що, на жаль, проходить його сім'я, і він думає, що це його трохи стримує, пише 24 канал з посиланням на Cronache di Spogliatoio.
Однак, коли ми на полі, протягом 90 хвилин потрібно вміти залишати все інше позаду, хоча це не завжди легко. Іноді я його підколюю або підбадьорюю, тому що він – справжня шафа, величезний. Коли я тренуюся проти нього і ми стикаємося в боротьбі, мені майже стає страшно, бо якщо він йде на тебе з силою, то відправляє метри на чотири,
– сказав Джанлука Манчіні.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 39 матчів, у яких він забив 16 голів та віддав 4 результативних передач.
Зазначимо, що гра наступний матч Рома – Ювентус розпочнеться 6 квітня о 21:45 за київським часом.