Гвардіола висловився про виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів після поразки від Реала

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від Реала. Він вважає, що команда втратила стабільність.

У середу, 19 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Реал переміг Манчестер Сіті з рахунком 3:1.

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Як Гвардіола прокоментував поразку

Наставник вважає. що команда втратила стабільність і, коли суперник сильніший, його можна лише привітати, пише 24 канал з посиланням на AS.

Ми протягом багатьох років досягали історичних успіхів у своїй країні, перемагаючи у турнірах, які раніше не вигравали. Тепер нам потрібно зосередитися на потраплянні в першу четвірку. Певною мірою це кінець циклу. Ніщо не вічне,

– сказав Пеп Гвардіола.

Він також додав, що приймає реальність, а вона така, що Реал кращий. Ось і все. Минулого сезону ми грали дуже добре, цього – ні.

"Я завжди кажу, що повинен перемагати той, хто цього заслуговує. Іноді ти проходиш далі, не заслуговуючи на це. Наприклад, подібні обставини могли скластися минулого сезону. Але таке буває, доводиться це прийняти", – розповів Пеп Гвардіола.

Нагадаємо, що у першому матчі Реал здобув перемогу з рахунком 2:3 (сумарно 3:6).

Довідка. Наступний матч Манчестер Сіті зіграє проти поточного лідера чемпіонату Англії Ліверпуля. Протистояння відбудеться 23 лютого о 18:30 за Києвом.

Відзначимо, що наразі Манчестер Сіті посідає четверту позицію в АПЛ, маючи 44 бали. До лідерства "містянам" не вистачає 17 очок.