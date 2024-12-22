В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Irish Star.

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Останні слова тренера до Ф'юрі

Напередодні фінального раунду Шугар Хілл Стюард намагався змотивувати свого підопічного до перемоги.

Завтрашнього дня не буде, чуєш мене? Це треба робити зараз. Бій надто близький. Візьми цього виродка, він був у тебе в руках. Ти маєш рухатися, бл**а, на ногах. Ти ж знаєш, куди він бігтиме,

– сказав тренер британського боксера.

Довідка. Ця поразка стала всього другою у професійній кар'єрі для Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся у травні 2024 року український боксер також здобув перемогу над британцем.