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Sport News 24 Бокс Не зможе перемогти, – Ф'юрі висловився про можливий реванш Джошуа та Дюбуа
17 березня, 09:14
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Не зможе перемогти, – Ф'юрі висловився про можливий реванш Джошуа та Дюбуа

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Тайсон Ф'юрі вважає, що Ентоні Джошуа не зможе перемогти Даніеля Дюбуа у можливому реванші.
  • Джошуа поступився Дюбуа нокаутом у бою за титул абсолютного чемпіона світу 22 вересня.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою щодо можливого реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Він вважає, що Ей-Джей не зможе перемогти "Динаміта".

В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Що думає Ф'юрі про можливий реванш

"Циганський король" вважає, що Джошуа не зможе перемогти Дюбуа у реванші, пише 24 канал з посиланням на Punch.

Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш,
– сказав Тайсон Ф'юрі. 

Довідка. Після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що відбудеться бій "Циганського короля" та Ей-Джея, однак Ф'юрі завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа мали зустрітися в реванші, однак Ей-Джей отримав травму під час тренувань.