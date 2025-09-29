Андрій Шевченко є найвідомішим українським футболістом усіх часів. Він запалював у рідній країні, після чого побудував неймовірну кар'єру за кордоном.

29 вересня видатний форвард святкує свій 49-й день народження. 24 Канал пригадує спортивний шлях легендарного гравця, який отримав "Золотий м'яч-2004".

Що відомо про дитинство Шевченка?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Андрій Шевченко народився в селі Двірківщина Київської області. Його родина переїхала до столиці, коли йому було близько трьох років.

Там він пішов у перший клас 216 середньої школи. У 9 років хлопець потрапив до футбольної секції, де його першим тренером став Олександр Шпаков.

Батьки спочатку скептично ставилися до такого захоплення свого сина. Проте згодом наставник зумів переконати їх, а сам Андрій на полі доводив, що дорослі не помиляються в його потенціалі.

В 1990 році він з командою Динамо U-14 виграв Кубок Іана Раша в Уельсі, ставши при цьому найкращим бомбардиром турніру. Шевченко отримав у нагороду пару бутсів із рук самого легендарного форварда.

Згодом кияни перемогли у чемпіонаті СРСР серед хлопців 1976 року народження й команда їздила на декілька міжнародних турнірів до Європи.

Зокрема, вона зіграла на міланському "Сан-Сіро", який одразу запав у серце Шевченку. Пізніше він розповідав, що одразу закохався в це місто й дуже хотів у нього повернутися.

Вперше опинившись в Мілані, ще в юному віці, я просто закохався в це місто. Пам'ятаю, потайки навіть залишив монету на полі стадіону Сан-Сіро, щоб одного разу сюди повернутися,

– згадував Шевченко.

Перші кроки Шевченка в дорослому футболі

Андрій Шевченко дебютував у дорослому футболі в сезоні-1992/1993 у складі Динамо-2. А вже в наступній кампанії він із 12 голами став найкращим бомбардиром команди Динамо, після чого його запросили в молодіжну збірну України.

8 листопада 1994 року під керівництвом Йожефа Сабо юний форвард дебютував за першу команду "біло-синіх". Він вийшов на заміну в матчі з Шахтарем, який кияни виграли з рахунком 3:1.

Згодом Андрій став гравцем основного складу киян, утворивши вбивчу зв'язку з Сергієм Ребровим. Вони феєрили в команді Валерія Лобановського й у сезоні-1998/1999 дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів.

За підсумками тієї кампанії Шевченко став найкращим бомбардиром змагання, забивши 10 голів. Тож було зрозуміло, що він готовий до наступного кроку в кар'єрі.

Зазначимо, що Андрій Шевченко міг стати офіцером армії замість футбольної кар'єри. Оскільки, він провалив першу спробу потрапити у академію Динамо, а його батько хотів відправити сина у військове училище.

Натомість Шевченко випросив у батьків ще рік, аби довести, що він може стати футболістом. Тоді майбутня легенда з другої спроби потрапив в академію Динамо.



Шевченко та Ребров були одним з найкращих дуетів нападників / Фото ФК Динамо

Як Шевченко підкорив європейський футбол?

Після такого успіху Андрій став ціллю для багатьох європейських грандів. Конкуренцію за нього виграв Мілан, який влітку 1999 року оформив трансфер за 25 мільйонів доларів.

У тому ж році український нападник посів третє місце в голосуванні за "Золотий м’яч", поступившись лише Рівалдо та Девіду Бекхему. Він зі старту завоював собі місце у складі італійського гранда та став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 24 голи у 32 матчах.

Цікавий факт. Цікаво, що коли відбувалися перемовини стосовно переходу Андрія Шевченка з київського Динамо в Мілан СБУ перехопил телефонні розмови. Футболіста хотіли викрасти – тоді нападнику виділили охорону.

Така результативність знову дозволила форварду потрапити в трійку претендентів на найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду. Проте його знову випередили двоє гравців, цього разу це були Луїш Фігу та Зінедін Зідан.

Українець продовжував забивати голи пачками та здобув перемогу в Лізі чемпіонів-2002/2003. Після цього він виграв з Міланом у наступному сезоні Суперкубок УЄФА та чемпіонат Італії та нарешті досягнув вершини – став володарем "Золотого м'яча-2004".



Шевченко з "Золотим м'ячем" / Фото Getty Images

А вже 31 грудня 2004 року Андрій Шевченко "за виняткові спортивні досягнення, визначний особистий внесок у розвиток українського футболу та піднесення авторитету України у світі" указом Президента Леоніда Кучми був нагороджений званням "Героя України".

Чи вживав Шевченко заборонені речовини?

Кар'єру Андрія Шевченка врятував Йожеф Сабо, оскільки, тоді ще майбутня легенда футболу потрапив у непотрібну компанію.

Йожеф Йожефович розповів про той епізод, коли шлях Шевченка міг піти в іншу сторону.

Одного разу на тренуванні Динамо підійшов до мене лікар і каже, що у Шевченка знову підвищений тиск. З’ясувалося, що Шевченко потрапив у погану компанію, покурював усю цю хр*нь,

– розповідав Сабо.

Окрім того, тодішній головний тренер бачив, як Шевченко пролетів на новенькому Мерседесі у Конча-Заспі. Тоді Сабо звернувся до Суркісів, щоб вони врятували футболіста – більше Андрій не товаришував з тією компанією.

Як Шевченко забив найпам'ятніший гол за збірну України?

Майже 26 років тому Андрій Шевченко забив один з найпам'ятніших голів у своїй кар'єрі. Тоді збірна України зіграла проти Росії у вирішальному матчі кваліфікації на Євро-2000.

Курйозний гол Шевченка у ворота Філімонова назавжди запам'ятався в очах фанів. Лідер національної збірної передачу у штрафний майданчик, а російський голкіпер перевів його у власні ворота.

У підсумку матч завершився з нічию рахунком 1:1, а збірна України вийшла у плей-оф відбору на Євро-2000. Далі, на жаль, "синьо-жовті" поступилися Словенії з загальним рахунком 2:3.

Гол Андрія Шевченка у ворота Росії: дивіться відео

Що відомо про завершальний етап кар'єри Шевченка?

Український форвард продовжував запалювати в Мілані й улітку 2006 року дійшов до історичного чвертьфіналу чемпіонату світу зі збірною України. Після цього турніру він залишив італійський клуб і перебрався в Челсі, який купив нападника за 45 мільйонів євро.

Кар'єра Шевченка в Англії пішла на спад. Він зазнавав жорсткої критики й за два сезони забив лише дев'ять голів в Англійській Прем'єр-лізі.

У спробі реабілітувати кар'єру форвард вирішив на правах оренди повернутися в Мілан. Там 32-річний українець не зміг заграти на колишньому рівні та влітку 2009 року підписав контракт із рідним Динамо.

До слова. Андрій Шевченка, окрім футболу, мав хобі. Колишній футболіст займався гольфом, а у 2011 році навіть завоював срібну медаль чемпіонату України.

Андрій став основним гравцем, носив капітанську пов'язку та провів за "біло-синіх" ще три сезони. Завершив кар'єру Шевченко красиво – на домашньому Євро-2012, де навіть відзначився дублем у ворота збірної Швеції.

Чим займався після завершення ігрової кар'єри?

Повісивши бутси на цвях, Андрій Шевченко вирішив зайнятись політичними справами. Він приєднався до партії "Україна – Вперед!", яку очолювала Наталія Королевська.

Врешті-решт вона не набрала необхідної кількості голосів і не потрапила до парламенту. Після цього легенда українського футболу повернувся до свого улюбленого виду спорту та спробував себе у ролі тренера.

З 2016 по 2021 рік Андрій Шевченко очолював збірну України. Під його керівництвом команда показувала, чи не найкращу гру в історії та дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.

Згодом спробував себе в ролі менеджера на клубному рівні, але там справи пішли не так гарно. Він очолив Дженоа восени 2021 року, але після перемоги в дебютному матчі команда видала жахливу 10-матчеву безвиграшну серію й українець був звільнений.

Після тривалої паузи повернувся у футбол, але вже не на тренерський місток. З 25 січня 2024 року Шевченко обіймає посаду президента Української асоціації футболу.



Шевченко наразі є очільником УАФ / Фото з соцмереж організації

Що відомо про особисте життя Шевченка?

Андрій Шевченко є однолюбом і зразковим сім'янином. Він перебуває у стосунках з 2000 року з американською моделлю Крістен Пазік.

Відзначимо, що Шевченко товаришував з Джорджіо Армані, саме італійський модельєр познайомив його з Пазік. А вже після чотирьох років вони чоловіком та дружиною. З того часу в подружжя народилося чотири сини.

До речі. Андрій Шевченко є кумом Сільвіо Берлусконі. Колишній прем'єр-міністр Італії хрестив старшого сина футболіста – Джордана.

Один з них вирішив піти шляхом батька й також пов'язати своє життя з футболом. 18-річний Крістіан грає за юнацьку команду Вотфорда, а також вирішив представляти саме збірну України, хоча й народився в Лондоні.

Наразі він з командою бере участь у чемпіонаті світу U-20. "Синьо-жовті" на турнірі стартували з перемоги над Південною Кореєю (2:1), але Шевченко-молодший в цьому матчі не виходив на поле.



Андрій Шевченко з сином Крістіаном / Фото з соцмереж очільника УАФ

Зазначимо, що Андрія Шевченка також можна побачити у кіно. Легенда українського футболу брав участь у зйомках італійських фільмів – "Останній ультрас" та "Футбольний тренер 2".

Фільм "Останній ультрас" з Шевченком: дивіться відео

Футбольна спадщина Андрія Шевченка