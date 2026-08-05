Обранцем спортсменки є український легкоатлет Назар Степанов – професійний бігун і син особистої тренерки Магучіх Тетяни Степанової. Більше про стосунки Магучіх та Степанова розповість 24 Канал.

Що відомо та як виглядає наречений Магучіх

Попри те, що Назар майже на три роки молодший за Ярославу, їхні стосунки розвивалися досить швидко. Про свій роман пара публічно повідомила у 2023 році, а згодом спортсмен зробив коханій пропозицію.

Відомо, що обручку закохані обирали разом під час поїздки до Нью-Йорка, а саме освідчення відбулося в Україні у колі найближчих родичів після повернення зі США.

Спочатку пара планувала одружитися після Олімпійських ігор у Парижі, однак згодом вирішила відкласти весілля. За словами спортсменів, вони хочуть повністю зосередитися на розвитку своїх кар'єр. Крім того, закохані не приховували, що не хотіли б проводити таку важливу подію в умовах повномасштабної війни.

Магучіх також підтвердила, що наразі не планує народжувати дітей. За її словами, усі сили вона спрямовує на підготовку до майбутніх міжнародних стартів та реалізацію спортивних амбіцій.

Ярослава Магучіх та Назар Степанов / Фото соціальні мережі спортсменів

Степанов також займається легкою атлетикою та має спортивну кар'єру. Завдяки багаторічним тренуванням він вирізняється атлетичною статурою.

Попри публічність Магучіх, пара завжди намагалася не афішувати особисте життя, хоча час від часу ділилася спільними світлинами та розповідала про свої стосунки.

Останнім часом закохані перестали публікувати спільні фото у своїх соцмережах, а частину раніше опублікованих світлин було видалено. Це викликало хвилю чуток серед прихильників про можливе розставання. Водночас ні Магучіх, ні Степанов офіційно не повідомляли про завершення своїх стосунків.