Плей-оф чемпіонату світу-2026 продовжується ще одним інтригуючим протистоянням. У Ванкувері зустрінуться збірні Швейцарії та Алжиру, які по-різному пройшли груповий етап, але однаково прагнуть продовжити свою казку на Мундіалі, передає 24 Канал.

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Чого очікувати від Швейцарії?

Команда Мурата Якіна впевнено провела груповий етап і заслужено фінішувала першою у своєму квартеті. Швейцарці набрали сім очок, випередивши господарів турніру Канаду, а також залишили позаду Боснію і Герцеговину та Катар. За три матчі "Наті" забили сім голів і продемонстрували збалансований футбол в атаці та обороні.

Одним із відкриттів турніру став Йоган Манзамбі, який уже встиг відзначитися трьома голами, а досвідчені Граніт Джака, Мануель Аканжі та Рубін Варгас забезпечують команді стабільність у всіх лініях. Саме швейцарців більшість експертів вважає фаворитами цього протистояння завдяки більшому досвіду виступів у плей-оф чемпіонатів світу.

Алжир мріє про історичний прорив

Алжир пробився до плей-оф як одна з найкращих команд, що посіли треті місця. Вирішальним став драматичний матч проти Австрії, який завершився результативною нічиєю 3:3. Водночас африканці мають проблеми в обороні, адже вже пропустили сім м'ячів на турнірі.

Попри це, команда Владіміра Петковича, який колись очолював Швейцарію, має чим відповісти. Лідером залишається досвідчений Ріяд Марез, а підтримку йому надають Амін Гуїрі, Раян Аїт-Нурі та Хуссем Ауар. Для Алжиру це шанс уперше в історії виграти матч плей-оф чемпіонату світу та зробити найбільший крок у своїй футбольній історії. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з сильнішим у протистоянні Колумбія – Гана.