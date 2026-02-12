"Це ціна нашої гідності": як Гераскевич відреагував на свою дискваліфікацію

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Причиною стало використання спортсменом "шолому памяті".

Після офіційного повідомлення від МОК про дискваліфікацію Владислав розповів, що був готовий до такого рішення. На своїй сторінці в інстаграмі Гераскевич написав, що "це ціна нашої свободи", передає 24 Канал.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?

Рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через те, що шолом, який Гераскевич мав намір одягнути на змаганнях, не відповідав правилам.

Гераскевича дискваліфікували перед стартом першого заїзду у скелетоні. Українець вранці мав вранці зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, однак під час розмови не було досягнуто консенсусу.

Як відреагував Гераскевич?

У коментарі "Суспільному" Владислав розповів, що до останнього вирішив боротися за те, у що сам вірить. Попри шанси на медалі, важливішою виявилася можливість донести повідомлення до світової спільноти про звірства, які вчиняє Росія на території України.

Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю,

– повідомив Гераскевич.

Значення "шолому памяті" для Владислава та України