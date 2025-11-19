Для прямого виходу на світову першість господарів влаштовувала виключно перемога, а гостям достатньо було й нічиєї. Команди боролися до останнього й усе вирішилося вже в компенсований час, інформує 24 Канал.
Як минув матч Шотландія – Данія?
Шотландці відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Фантастичним голом відзначився Скотт Мактоміней.
Півзахисник Наполі забив неймовірним ударом через себе. Йому асистував нападник Бен Доук, який в середині першого тайму залишив поле через пошкодження.
На початку другого тайму Данія зрівняла рахунок, а згодом команди обмінялися швидкими голами. На взяття воріт на 78-й хвилині від Лоуренса Шенкленда забитим м'ячем відповів Патрік Доргу.
Проте гостям все ж не вдалося утримати потрібний результат. У компенсований час до другого тайму Кіран Тірні вивів втретє свою команду вперед, а вже на 90+8 хвилині крапку в матчі поставив Кенні Маклін.
Півзахисник Норвіча зробив це дуже ефектно, оформивши другий шедевр у поєдинку. Він забив ударом з центру поля, після чого одразу прозвучав фінальний свисток.
Шотландія – Данія 4:2
Голи: Мактоміней, 3, Шенкленд, 78, Тірні, 90+3, Маклін, 90+8 – Гейлунн, 57 (пен.), Доргу, 82
Дивіться шедеври у відеоогляді матчу Шотландія – Данія
До слова. Голи Мактомінея та Макліна потрапили в четвірку найкращих у турі за версією УЄФА. Також на визнання претендують взяття воріт від Барнабаша Варги та Жоау Невеша.
Зазначимо, що Шотландія вперше з 1998 року вийшла на чемпіонат світу. Данія зіграє у раунді плейоф кваліфікації, куди вийшла також і збірна України.
Що відомо про виступ Шотландії у відборі на ЧС-2026?
Суперниками підопічних Стіва Кларка у відбірковій групі C були Данія, Греція та Білорусь.
Британці набрали 13 залікових балів, втративши очки тільки у двох поєдинках – на виїзді зіграли внічию з Данією (0:0) та поступилися Греції (2:3).
Загалом це буде дев'ятий виступ для шотландців на світовій першості. Раніше вони жодного разу не виходили з групи.