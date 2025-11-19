Для прямого виходу на світову першість господарів влаштовувала виключно перемога, а гостям достатньо було й нічиєї. Команди боролися до останнього й усе вирішилося вже в компенсований час, інформує 24 Канал.

Читайте також Звинуватив журналістів: Лунін виступив із заявою щодо своєї відсутності у збірній України

Як минув матч Шотландія – Данія?

Шотландці відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Фантастичним голом відзначився Скотт Мактоміней.

Півзахисник Наполі забив неймовірним ударом через себе. Йому асистував нападник Бен Доук, який в середині першого тайму залишив поле через пошкодження.

На початку другого тайму Данія зрівняла рахунок, а згодом команди обмінялися швидкими голами. На взяття воріт на 78-й хвилині від Лоуренса Шенкленда забитим м'ячем відповів Патрік Доргу.

Проте гостям все ж не вдалося утримати потрібний результат. У компенсований час до другого тайму Кіран Тірні вивів втретє свою команду вперед, а вже на 90+8 хвилині крапку в матчі поставив Кенні Маклін.

Півзахисник Норвіча зробив це дуже ефектно, оформивши другий шедевр у поєдинку. Він забив ударом з центру поля, після чого одразу прозвучав фінальний свисток.

Шотландія – Данія 4:2

Голи: Мактоміней, 3, Шенкленд, 78, Тірні, 90+3, Маклін, 90+8 – Гейлунн, 57 (пен.), Доргу, 82

Дивіться шедеври у відеоогляді матчу Шотландія – Данія

До слова. Голи Мактомінея та Макліна потрапили в четвірку найкращих у турі за версією УЄФА. Також на визнання претендують взяття воріт від Барнабаша Варги та Жоау Невеша.

Зазначимо, що Шотландія вперше з 1998 року вийшла на чемпіонат світу. Данія зіграє у раунді плейоф кваліфікації, куди вийшла також і збірна України.

Що відомо про виступ Шотландії у відборі на ЧС-2026?