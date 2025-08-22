У тренера Динамо Олександра Шовковського стався конфлікт із лідером команди. Наставник вигнав з тренування Андрія Ярмоленко

Київське Динамо провально стартувало в Лізі Європи. Після вильоту з Ліги чемпіонів команда Олександра Шовковського програла на виїзді Маккабі Тель-Авів (1:3), повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

Що сталось в Динамо?

Через невдачі на євроарені в стані команди сталась сварка. Як стало відомо журналісту Ігорю Бурбасу, перед матчем-відповіддю із Пафосом в ЛЧ (12 серпня) Олександр Шовковський посварився з одним із лідерів "біло-синіх".

Мова про Андрія Ярмоленка, з яким Шовковський ще грав разом під час кар'єри воротаря. Ситуація сталась на тренуванні на наступний день після матчу УПЛ проти Руха.

Тренера не влаштовувала результати Ярмоленка та його самовіддача на тренуванні. Шовковський у грубій формі висловив незадоволення Андрієм та запропонував йому залишити заняття.

Сам Ярмоленко не відповів тренеру, а пішов з тренування та почав займатися індивідуально. Зазначається, що після цього інциденту сторони зам'яли конфлікт. Андрій же виходив в основі на матчі проти Пафоса та Маккабі.

Відзначимо, що раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявляв, що після закінчення кар'єри Ярмоленком бачить його на посаді спортивного директора клубу.

Ігровий контракт Андрія із киянами завершується в кінці сезону 2025-2026. Минулого сезону Ярмоленко забив 12 голів у 33-х матчах та допоміг Динамо стати чемпіоном України.