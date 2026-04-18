"Нічого не зміниться": Шумахер шокував заявою про відхід Ферстаппена з Формули-1

Перед вимушеною павзою у чемпіонаті Формули-1 через скасування близькосхідних Гран-прі Макс Ферстаппен висловлював розчарування новим технічним регламентом і натякав на те, що може припинити змагатися. Такий сценарій прокоментував колишній пілот Ральф Шумахер.

Брат легендарного 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера запевнив, що рішення нідерландця не матиме значного впливу на Формулу-1, пише This is Formula 1.

Що Шумахер сказав про завершення кар'єри Ферстаппена?

Ральф Шумахер підкреслив, що Формула "вища за будь-якого пілота".

Звичайно, ​​він може сказати, що з нього вистачить. Але спробуйте знайти альтернативу Ф-1. Машина класу GT, хоч би якою гарною вона була, важить 1,4 тонни, а це зовсім інша історія. А ще у Формулі є можливість подорожувати світом, змагатися з найкращими гонщиками планети. Я не можу уявити, що він так швидко від цього відмовиться,

– скептично поставився до заяв Ферстаппена німецький пілот.

Шумахер вважає, що у Формулі нічого не зміниться, навіть якщо Макс справді вирішить завершити виступи. Мовляв, Red Bull просто знайдуть іншого пілота, і все.

Раніше критика з боку німця на адресу австрійської команди і Ферстаппена викликала бурхливу реакцію у батька Макса і колишнього пілота Йоса Ферстаппена. Той якось публічно порадив Ральфу Шумахеру "поменше говорити".

