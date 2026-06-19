Провальний матч Мундіалю за участю європейців несподівано перетворився на рекордний

Збірні Швейцарії і Боснії та Герцеговини провели один з найдивніших матчів Мундіалю. Упродовж 70 хвилин команди були не здатні вразити ворота одна одної, але після низки замін гравці з лави запасних влаштували гольову феєрію.

Поєдинок європейських команд офіційно став рекордним. Ніколи раніше на чемпіонатах світу не було реалізовано такий сценарій завершення гри, пише 24 Канал.

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Що сталося у матчі Швейцарії і Боснії та Герцеговини?

Навряд чи з фінального рахунку 4:1 на користь швейцарців можна було б зробити висновок, що станом на 70-ту хвилину гри на табло стадіону сяяли сумні нулі.

Тренери, схоже, не вгадали зі стартовими складами: у своїх основних одинадцятках збірні виявилися неспроможними подарувати вболівальникам видовище. І тільки після хвилі замін нарешті розпочалися гострі моменти та голи.

Дубль Йохана Манзамбі, взяття воріт у виконанні Рубена Варгаса і точний пенальті у виконанні Граніта Джаки – єдиного футболіста з основи – забезпечили перемогу Швейцарії. За Боснію забив Ермін Махмич, теж джокер.

Який рекорд побили швейцарці і боснійці?

За інформацією статистичної служби Opta, ніколи раніше у матчі чемпіонатів світу не було забито одразу 5 голів після 70-ої хвилини. Тож кінцівка цього матчу офіційно може вважатися найбільш результативною за 96 років існування формату Мундіалів.

Яка ситуація у групі швейцарців і боснійців?

Після двох турів Канада та Швейцарія мають 4 набрані очки, Боснія та Герцеговина і Катар по 1 заліковому пункту.

В останньому турі лідери зіграють між собою, а аутсайдери між собою. Жодна з команд ще не гарантувала плей-оф і водночас не втратила шансів вийти до 1/16 фіналу.