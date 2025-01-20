Трансферна бомба від "левів": Карпати підписали контракти із лідерами Руха

У понеділок, 20 січня, львівські Карпати оголосили про підписання чотирьох вже ексгравців Руха. "Леви" поставити крапку в епопеї із переходом футболістів "жовто-чорних".

Спершу Карпати виклали у своїх соцмережах натяк на поповнення у команді. Пресслужба "зелено-білих" опублікувала прогноз погоди на 20 січня, де температура дня була +4 градуси. Після у соцмережах з'явилось відео із презентації чотирьох нових гравців, яке за декілька секунд було несподівано видалене.

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Топове підсилення для "левів"

Однак не минуло й кількох хвилин, як ролик був знову опублікований. Карпати офіційно підсилились чотирма гравцями Руха, інформує 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

Мова йде про Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Іллю Квасницю та Олега Федора. Двоє перших уклали довгострокові контракти із Карпатами. Натомість Квасниця та Федор виступатимуть за "левів" на правах оренди, але із обов'язковим правом викупу протягом 2025-го року.

Відео презентації новачків Карпат

Слід відзначити, що Сич, Квасниця та Федор повернулись до рідного клубу. Футболіст раніше вже виступали у структурі "левів". Краснопір є вихованцем київського футболу.

Нагадаємо, що 13 січня Карпати оголосили про підписання центрбека Кривбаса Тимура Стецькова.

Команда на чолі із Владиславом Лупашком готується до відновлення сезону-2024/2025 у Туреччині. На зимових тренувальних зборах "зелено-білі" проведуть 5 контрольних спарингів.

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