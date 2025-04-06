Сили оборони кожного дня стійко боронять рідну країну. Українські воїни героїчно стримують навалу російських окупантів та відправляють їх на концерт до Кобзона.

Сили оборони поповнили статистику Генштабу ще одним дохлим окупантом. На фронті було ліквідовано футболіста та футзаліста, а також зрадника України з Криму Олексія Яблонського, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Яблонського

Зрадник України народився 6 червня 1989 року. Олексій Яблонський був вихованцем севастопольського футболу.

Яблонський виступав за місцевий ПФС, який грав у чемпіонаті України з футзалу та пляжного футболу. Ба більше, Олексія було викликано до молодіжної збірної "синьо-жовтих" з футзалу у 2010 році.

Зрадник встиг пограти у Першій лізі України з футболу за Кримтеплицю із Молодіжного. У Другій лізі Яблонський захищав кольори клубу під назвою Мир із Горностаївки, Херсонська область.

Після того, як росіяни анексували півострів Олексій Яблонський почав грати у "Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу", яку створили окупанти під егідою РФС.

Відомо, що в окупанта залишилась дружина та двоє дітей. Росіяни не розкривають дату, місце та обставини, за яких було ліквідовано зрадника України.