Сім'я Усика гучно відсвяткувала День народження доньки: запальне відео з Дорофєєвою

Сім'я Олександра Усика відсвяткувала День народження доньки. Разом із дружиною вони показали запальні танці на заході.

24 лютого донці Олександра Усика виповнилося 15 років. Сім'я боксера через кілька днів гучно відсвяткувала свято, запросивши відомих українських зірок, пише 24 канал.

Читайте також Єдиний представник хевівейту: Усик залишився на першому місці у рейтингу всіх боксерів світу

Як Усик відсвяткував День народження доньки

У мережі з'явилися відео, де Олександр запалює разом з Надьою Дорофеєвою на сцені.

Усик танцює з Дорофеєвою: дивіться відео

Також серед запрошених була Олена Омаргалієва. На одному з відео можна побачити, як український боксер танцює разом з дружиною Катериною. Пара відзначилася ефектними образами.

Танці Усика з дружиною: відео

Відзначимо, що святкування Дня народження Єлизавети відбулося 28 лютого.