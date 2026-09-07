У сина Андрія Шевченка виникли великі проблеми з кар'єрою

Крістіан Шевченко став єдиним із чотирьох синів найвидатнішого українського футболіста часів Незалежності, який обрав для себе шлях у спорті номер один. Правий вінгер подавав великі надії, але раптово зіткнувся з труднощами.

У травні Крістіан дізнався, що англійський Вотфорд більше не зацікавлений у тому, щоб тримати його на контракті. Після цього влітку футболіст так і не зміг забезпечити собі спортивне майбутнє, пише 24 Канал.

Син Шевченка – вільний агент

Попри загалом позитивні відгуки про талант Крістіана Шевченка і досвід виступів за юнацьку збірну України U-19, в Англії, де мешкають батьки футболіста, так і не знайшлося команди, яка б хотіла його запросити.

Тож станом на початок вересня Шевченко-молодший залишається вільним агентом без чинної угоди з професійним клубом.

Принаймні закриття трансферного вікна на вінгера не впливає: оскільки у його випадку не потрібно реєструвати перехід, він може приєднатися до будь-якого клубу і просто посеред сезону.

Як Крістіан Шевченко розпочинав професійну кар'єру

Перші кроки Крістіан робив в академії клубу, який можна вважати нечужим для його батька – лондонському Челсі. Згодом перейшов у Тоттенгем, де працював під керівництвом легендарного івуарійця Яя Туре.

Проте першу професійну угоду Шевченко-джуніор підписав зовсім не з грандом – йому було запропоновано контракт за схемою 1+1 із Вотфордом. От тільки команда так і не скористалася опцією автоматичного продовження і повідомила Шевченку навесні, що йому доведеться залишити "шершнів".

За юнацьку збірну України син Андрія Шевченка дебютував у 2024 році у матчі проти однолітків із Північної Македонії. Перший вихід на поле у жовтій футболці з тризубом на грудях стався на очах у батька.