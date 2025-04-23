Однорічний син футболіста Шахтаря поборов важку хворобу

Радісною новиною поділилася пресслужба чинного чемпіона України. Однорічний син футболіста Шахтаря Георгія Гочолеішвілі зумів перемогти лейкемію.

Сандро Гочолейшвілі, син грузинського легіонера Шахтаря Георгія Гочолейшвілі, пройшов курс лікування від лейкемії. Однорічний хлопчик зумів побороти важку хворобу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "гірників".

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Хоробрий син гравця Шахтаря

Сандро лікувався в одній з данських клінік. Медичні працівники організували щемливу церемонію, наспівуючи ім'я сина Гочолейшвілі.

"Хоробрий Сандро, син Георгія Гочолеішвілі, подолав важкий шлях і переміг лейкемію.

Разом з батьками Сандро вже вдома, попереду – етап відновлення та реабілітації.

Вітаємо Георгія та його дружину Ану з цією великою перемогою!", – йдеться у повідомленні Шахтаря.

Сина Гочолейшвішвілі виписали з лікарні: дивіться відео

Тепер на хлопчика очікує відновлення та реабілітація. Зазначимо, що Сандро народився 7 березня 2024 року.

Нагадаємо, що контракт Георгія Гочолейшвілі належить донецькому Шахтарю. У нинішньому сезоні гравець збірної Грузії виступає в оренді за данський Копенгаген. На рахунку захисника 1 гол та 3 асисти у 30 матчах.