На Максиміліана Ібрагімовича претендували збірна Швеції, а також команда Боснії та Герцеговини. Старший син вирішив обрати "синьо-жовтих", пише Besoccer.

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Нова надія збірної Швеції

У вівторок, 1 жовтня, Ібрагімович-молодший отримав дебютний виклик до збірної Швеції U-18. Юнацька команда проведе дві товариські зустрічі проти Японії, а також один матч зі збірною США.

Тренер збірної Швеції U-18 Андреас Петтерссон прокоментував виклик Ібрагімовича.

Я стежу за ним уже рік. Він почав грати все більше і більше в команді Мілана U-18. Потім він прогресував і показав хороші результати,

– сказав Петтерсон.

Зазначимо, що Златан Ібрагімович та шведська акторка Гелена Сегер у шлюбі виховують двох синів: Максиміліана та Вінсента. Вони наразі навчаються в системі Мілана.

18-річний Максиміліан у цьому сезоні зіграв за молодіжну команду Мілана U-23 шість матчів, у яких забив 4 голи. Ібрагімович-молодший грає на позиції лівого вінгера.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімович став найкращим бомбардиром в історії збірної Швеції. На його рахунку 62 голи у 122 матчах. Влітку 2023 року легендарний бомбардир оголосив про завершення кар'єри. Наразі Златан обіймає посаду радника компанії власників Мілана.