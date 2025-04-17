Справжня магія: син Реброва забив ефектний гол на турнірі в Іспанії

У родині головного тренера збірної України Сергія Реброва підростає підсилення для "синьо-жовтих". Юний Микита Ребров забиває голи не гірше за свого тата.

Микита Ребров, син головного тренера національної збірної України, виступає за дитячу команду Малаги U-9. У фіналі турніру Costa Ballena Supercup 2025 він відзначився ефектним голом, пише 24 Канал.

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Майбутнє підсилення для збірної України

Відповідним відео юний футболіст поділився у своєму інстаграмі. У гольовому моменті він опинився на місці центрфорварда, де отримав пас від партнера по команді. Одним дотиком Микита приборкав м'яч, а другим відправив його у сітку воріт. Святкування голу вийшло не менш ефектним.

Син Реброва забив гол: дивіться відео

У коментарях юного футболіста привітали його мама та бабуся. Микита Ребров вже неодноразово забивав голи за Малагу та у складі команди ставав переможцем дитячих футбольних турнірів.

Зазначимо, що після від'їзду з Об'єднаних Арабських Еміратів сім'я Сергія Реброва мешкає в Іспанії. У родині головного тренера "синьо-жовтих" підростає також молодший син – Олександр.