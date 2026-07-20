Скалоні обережно говорив про майбутнє у збірній Аргентини: що очікує на тренера Мессі

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про власне майбутнє після програного фіналу чемпіонату світу 2026. Фахівець може змінити вектор розвитку кар’єри.

Тренер "альбіселесте" не став цілком розкривати власних планів та всіс певну інтригу. Слова Ліонеля Скалоні передає 24 Канал.

Що сказав наставник срібних призерів

Після поєдинку проти Іспанії (0:1) головний тренер фіналістів турніру зазначив, що йому потрібно поспілкуватись з керівництвом Аргентинської футбольної асоціації.

Я приблизно розумію, чого хочу, виконаю свій контракт, а потім побачимо. Якщо чесно, я відчуваю потребу все обдумати, бо не знаю, чи зможу зробити щось настільки ж велике, як це. Я вдячний президенту асоціації за те, що він дав мені таку можливість і дозволив опинитися там, де я зараз,

– сказав Скалоні.

Зазначимо, що його трудова угода спливає у грудні 2026 року.

Що відомо про роботу Скалоні в Аргентині

Збірну цієї країни 48-річний тренер очолює з 2018-го року. За цей час команда Скалоні двічі виграла Копа Амеріка (2021, 2024), перемагала на чемпіонаті світу 2022-го та дійшла до фіналу на Мундіалі-2026.

Контракт Ліонеля Скалоні зі збірною Аргентини закінчиться ще до початку відбору на ЧС-2030, який у Південній Америці стартує навесні 2027-го. Тому у разі кардинального рішення команду у новий цикл може повести інший тренер.