"Вирощена совками бєстолочь": президент українського клубу різко висловився про новачка Динамо
- Президент криворізького клубу Пенуел Юлій Морозов різко розкритикував київське Динамо за провал з трансфером Владіслава Бленуце, вказуючи на недоліки в їхніх заявах та перевірці соцмереж футболіста.
- Бленуце висловив свою підтримку Україні після виявлення проросійських публікацій у його соцмережах, назвавши їх помилкою, і готовий зустрітися з вболівальниками, щоб запевнити їх у своїй любові до України.
Скандал навколо новачка київського Динамо Владіслава Бленуце досі не вщухає. Свою думку стосовно резонансної події висловив президент криворізького Пенуела Юлій Морозов.
Президент Пенуела розкритикував керівництво і всі департаменти Динамо у провалі з трансфером Владіслава Бленуце. Юлій Морозов вказав на розбіжності у заявах клубу, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук президента Пенуела.
У чому президент Пенуела звинуватив керівників Динамо?
За словами Морозова, клуб намагався знайти виправдання, мовляв, купували футболіста в останній момент перед дедлайном, а тому не встигли перевірити його соцмережі. Однак агент футболіста заявив, що скаути Динамо вели форварда понад шість місяців.
"Тобто уявіть, величезна структура, де людей 15 мають посади, які включають в себе слова "президент", "директор", "керівник", є спеціальний відділ який займається скаутінгом, і інший, який займається комунікаціями, через 3,5 роки після початку повномасштабної війни, після сотень скандалів з проросійським контентом – уся вся купа людей не спромоглася побачити, що їхня потенційна зірка, яка обходиться клубу в серйозні гроші, насправді – вирощена совками не дуже розумна молода бєстолочь", – написав президент криворізького клубу.
Відео з "каяттям" футболіста не справило враження, адже виникли сумніви у щирості форварда. Цілком можливо, що бомбардирські здібності Бленуце зможуть погасити увесь негатив. Однак Морозов сумнівається, що "футбольні якості вони змогли теж якісно проаналізувати".
Свою публікацію президент Пенуела підсумував загальною ситуацією в керівництві Динамо.
Я пост почав зі здивування, але чому дивуватися в клубі, де досі всім рулять суркіси і лише нещодавно зі стейкхолдерів випав медведчук,
– написав Морозов.
Що сказав Бленуце у своє виправдання?
- Нагадаємо, що одразу після оголошення трансферу у Владіслава Бленуце побачили проросійські публікації у соціальних мережах.
- У столичному клубі пообіцяли вивчити усі обставини, а потім зробити остаточні висновки.
- 5 вересня вийшло інтерв'ю з Владіславом Бленуце, у якому він засвідчив свою підтримку Україні у боротьбі з Росією.
- Форвард готовий зустрітися з вболівальниками та переконати їх у своїй любові до України.
- Свої проросійські публікації румун назвав помилкою, адже не знав роль цих людей у пропаганді війни.