Скандал навколо новачка київського Динамо Владіслава Бленуце досі не вщухає. Свою думку стосовно резонансної події висловив президент криворізького Пенуела Юлій Морозов.

Президент Пенуела розкритикував керівництво і всі департаменти Динамо у провалі з трансфером Владіслава Бленуце. Юлій Морозов вказав на розбіжності у заявах клубу, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук президента Пенуела.

До теми Скільки грошей зароблятиме скандальний новачок Динамо з проросійськими поглядами

У чому президент Пенуела звинуватив керівників Динамо?

За словами Морозова, клуб намагався знайти виправдання, мовляв, купували футболіста в останній момент перед дедлайном, а тому не встигли перевірити його соцмережі. Однак агент футболіста заявив, що скаути Динамо вели форварда понад шість місяців.

"Тобто уявіть, величезна структура, де людей 15 мають посади, які включають в себе слова "президент", "директор", "керівник", є спеціальний відділ який займається скаутінгом, і інший, який займається комунікаціями, через 3,5 роки після початку повномасштабної війни, після сотень скандалів з проросійським контентом – уся вся купа людей не спромоглася побачити, що їхня потенційна зірка, яка обходиться клубу в серйозні гроші, насправді – вирощена совками не дуже розумна молода бєстолочь", – написав президент криворізького клубу.

Відео з "каяттям" футболіста не справило враження, адже виникли сумніви у щирості форварда. Цілком можливо, що бомбардирські здібності Бленуце зможуть погасити увесь негатив. Однак Морозов сумнівається, що "футбольні якості вони змогли теж якісно проаналізувати".

Свою публікацію президент Пенуела підсумував загальною ситуацією в керівництві Динамо.

Я пост почав зі здивування, але чому дивуватися в клубі, де досі всім рулять суркіси і лише нещодавно зі стейкхолдерів випав медведчук,

– написав Морозов.

Що сказав Бленуце у своє виправдання?