"Я зробив свій вибір": Бубка видав гучну заяву щодо звинувачень у підтримці Росії
- Сергій Бубка заявив, що з початку війни він підтримує Україну та не має зв'язків з окупованими територіями.
- Бубка не відреагував на дискваліфікацію Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026.
Легендарний легкоатлет Сергій Бубка залишається в епіцентрі гучного скандалу. Питання до спортсмена знову виникли після інциденту з Владиславом Гераскевичем.
Скелетоніста дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 через "шолом пам'яті". У цій ситуації Бубка ніяк не відреагував на свавілля з боку Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє 24 Канал.
До теми "Пішак у політичній грі": як конфлікт Гераскевича та Бубки розділив українців
Що казав Бубка про війну в Україні?
До позиції Сергія виникло чимало питань, адже він представляє Україну у виконкомі МОК. Проте легкоатлет вирішив відмовчатися, що породило підозри у його антиукраїнській позиції.
Питання до цього виникали давно, але тоді Бубка все ж відреагував звинувачення у роботі на Росію. Ще у вересні 2023 року ексспортсмен записав відео з поясненням своєї позиції щодо війни в Україні.
Проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації. Я з початку війни зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях, не відвідував рідних і навіть не зміг бути на похороні своєї мами. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території,
– заявив на відео Бубка.
Цікаво, що за весь цей час на ютуб-каналі Сергія більше не вийшло жодного відео. На нього підписались лише 30 людей. На жаль, більш актуальне пояснення свого ігнорування скандалу з Гераскевичем від легкоатлета немає.
Нагадаємо, що на "шоломі пам'яті" Владислава були зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила на війні проти України. МОК назвав цей аксесуар "політизованим" та не допустив Гераскевича у ньому до заїзду.
Бубка ж вирішив промовчати та не ставати на захист спортсмена. Скелетоніст закликав позбавити Сергія звання Героя України. При цьому кілька відомих особистостей стали на захист Бубки, серед них були й Усик та Ломаченко.
Що не так із Бубкою?
- Сергій був одним з найкращих легкоатлетів світу. Спортсмен з Луганська спеціалізувався на стрибках з жердиною та досяг у цій дисципліні найвищих досягнень.
- У 1988 році Бубці підкорилось "золото" на Олімпіаді у Сеулі. А у 1994-му українець побив рекорд найвищого стрибка, підкоривши позначку 6,14 метра. Цей рекорд тримався аж до 2020 року.
- На жаль, політична позиція Бубки залишається неоднозначною. З 2005 року легкоатлет був головою НОК України і залишив посаду лише у 2022-му.
- Того ж року Бубка остаточно виїхав з України в статусі біженця, оселившись у Франції. При цьому Сергій неохоче коментує питання війни в Україні та не чинить тиск на Росію, побоюючись назвати її країною-агресоркою.
- А пізніше видання Bihus.info провело розслідування діяльності компаній Бубки, які зареєстровані на окупованих Росією територією. Виявилося, що фірми експрезидента НОК України забезпечували пальним армію росіян.