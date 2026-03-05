"Я сделал свой выбор": Бубка выдал громкое заявление относительно обвинений в поддержке России
- Сергей Бубка заявил, что с начала войны он поддерживает Украину и не имеет связей с оккупированными территориями.
- Бубка не отреагировал на дисквалификацию Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026.
Легендарный легкоатлет Сергей Бубка остается в эпицентре громкого скандала. Вопросы к спортсмену вновь возникли после инцидента с Владиславом Гераскевичем.
Скелетониста дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026 из-за "шлема памяти". В этой ситуации Бубка никак не отреагировал на произвол со стороны Международного олимпийского комитета, сообщает 24 Канал.
По теме "Пешка в политической игре": как конфликт Гераскевича и Бубки разделил украинцев
Что говорил Бубка о войне в Украине?
К позиции Сергея возникло немало вопросов, ведь он представляет Украину в исполкоме МОК. Однако легкоатлет решил отмолчаться, что породило подозрения в его антиукраинской позиции.
Вопросы к этому возникали давно, но тогда Бубка все же отреагировал на обвинения в работе на Россию. Еще в сентябре 2023 года экс-спортсмен записал видео с объяснением своей позиции относительно войны в Украине.
Против меня началась кампания по уничтожению моей репутации. Я с начала войны сделал свой выбор – быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях, не посещал родных и даже не смог быть на похоронах своей мамы. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории,
– заявил на видео Бубка.
Интересно, что за все это время на ютуб-канале Сергея больше не вышло ни одного видео. На него подписались только 30 человек. К сожалению, более актуальное объяснение своего игнорирования скандала с Гераскевичем от легкоатлета нет.
Напомним, что на "шлеме памяти" Владислава были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила на войне против Украины. МОК назвал этот аксессуар "политизированным" и не допустил Гераскевича в нем к заезду.
Бубка же решил промолчать и не становиться на защиту спортсмена. Скелетонист призвал лишить Сергея звания Героя Украины. При этом несколько известных личностей стали на защиту Бубки, среди них были и Усик и Ломаченко.
Что не так с Бубкой?
- Сергей был одним из лучших легкоатлетов мира. Спортсмен из Луганска специализировался на прыжках с шестом и достиг в этой дисциплине наивысших достижений.
- В 1988 году Бубке покорилось "золото" на Олимпиаде в Сеуле. А в 1994-м украинец побил рекорд самого высокого прыжка, покорив отметку 6,14 метра. Этот рекорд держался вплоть до 2020 года.
- К сожалению, политическая позиция Бубки остается неоднозначной. С 2005 года легкоатлет был председателем НОК Украины и оставил должность только в 2022-м.
- В том же году Бубка окончательно выехал из Украины в статусе беженца, поселившись во Франции. При этом Сергей неохотно комментирует вопрос войны в Украине и не оказывает давление на Россию, опасаясь назвать ее страной-агрессором.
- А позже издание Bihus.info провело расследование деятельности компаний Бубки, которые зарегистрированы на оккупированных Россией территорией. Оказалось, что фирмы экс-президента НОК Украины обеспечивали горючим армию россиян.