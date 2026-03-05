"Я сделал свой выбор": Бубка выдал громкое заявление относительно обвинений в поддержке России

Легендарный легкоатлет Сергей Бубка остается в эпицентре громкого скандала. Вопросы к спортсмену вновь возникли после инцидента с Владиславом Гераскевичем.

Скелетониста дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026 из-за "шлема памяти". В этой ситуации Бубка никак не отреагировал на произвол со стороны Международного олимпийского комитета, сообщает 24 Канал.

Что говорил Бубка о войне в Украине?

К позиции Сергея возникло немало вопросов, ведь он представляет Украину в исполкоме МОК. Однако легкоатлет решил отмолчаться, что породило подозрения в его антиукраинской позиции.

Вопросы к этому возникали давно, но тогда Бубка все же отреагировал на обвинения в работе на Россию. Еще в сентябре 2023 года экс-спортсмен записал видео с объяснением своей позиции относительно войны в Украине.

Против меня началась кампания по уничтожению моей репутации. Я с начала войны сделал свой выбор – быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях, не посещал родных и даже не смог быть на похоронах своей мамы. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории,

– заявил на видео Бубка.

Интересно, что за все это время на ютуб-канале Сергея больше не вышло ни одного видео. На него подписались только 30 человек. К сожалению, более актуальное объяснение своего игнорирования скандала с Гераскевичем от легкоатлета нет.

Напомним, что на "шлеме памяти" Владислава были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила на войне против Украины. МОК назвал этот аксессуар "политизированным" и не допустил Гераскевича в нем к заезду.

Бубка же решил промолчать и не становиться на защиту спортсмена. Скелетонист призвал лишить Сергея звания Героя Украины. При этом несколько известных личностей стали на защиту Бубки, среди них были и Усик и Ломаченко.

Что не так с Бубкой?