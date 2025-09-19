Київське Динамо опинилося в центрі скандалу після резонансних заяв її колишнього футболіста Артема Кравця. Ексрадник президента "біло-синіх" розповів про корупцію в рідному клубі.

Артем Кравець у київському Динамо відповідав за розвиток дитячо-юнацького футболу, де побачив корупційні схеми. У клубі різко відреагували на звинувачення, які б'ють по репутації, пише 24 Канал з посиланням "Динамоманію".

Як Динамо відреагувало на інтерв'ю з Кравцем?

Столичний клуб у майбутньому більше не буде співпрацювати зі своїм вихованцем. Тож Артему доведеться шукати для роботи інший клуб.

"Футбольний клуб Динамо Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перевернуто назавжди.

У зв’язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема.

Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності", – йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що на посаді радника президента Динамо Артем Кравець перебував упродовж двох років. Ексфорвард "біло-синіх" також займався пошуком нових гравців для рідного клубу.

У чому Кравець звинуватив Динамо?