Сторінку перегорнуто назавжди: у Динамо різко відповіли на звинувачення Кравця
- Артем Кравець звинуватив київське Динамо у корупції, розповівши про схеми у дитячо-юнацькому футболі.
- Динамо завершило співпрацю з Кравцем і заявило, що не коментуватиме його висловлювання, бажаючи йому успіхів у майбутньому.
Київське Динамо опинилося в центрі скандалу після резонансних заяв її колишнього футболіста Артема Кравця. Ексрадник президента "біло-синіх" розповів про корупцію в рідному клубі.
Артем Кравець у київському Динамо відповідав за розвиток дитячо-юнацького футболу, де побачив корупційні схеми. У клубі різко відреагували на звинувачення, які б'ють по репутації, пише 24 Канал з посиланням "Динамоманію".
Як Динамо відреагувало на інтерв'ю з Кравцем?
Столичний клуб у майбутньому більше не буде співпрацювати зі своїм вихованцем. Тож Артему доведеться шукати для роботи інший клуб.
"Футбольний клуб Динамо Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перевернуто назавжди.
У зв’язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема.
Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності", – йдеться у заяві клубу.
Зазначимо, що на посаді радника президента Динамо Артем Кравець перебував упродовж двох років. Ексфорвард "біло-синіх" також займався пошуком нових гравців для рідного клубу.
У чому Кравець звинуватив Динамо?
- У серпні з'явилася інформація про звільнення з Динамо Артема Кравця та Євгена Хачеріді. Це відбулося на тлі провалу "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
- Незабаром Артем спростував своє звільнення, а повідомив, що це було його власне бажання. Ексфорвард не міг залишатися в клубі через тотальну корупцію.
- Під час інтерв'ю блогеру Ігорю Бурбасу ексдинамівець розповів, як йому пропонували 10 тисяч доларів за те, щоб дитину влаштували в Академію. За словами Кравця, таких фактів було чимало.
- Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував звинувачення у корупції. Він заявив, що "все, що наговорив Артем у цьому інтервʼю – не відповідає дійсності".