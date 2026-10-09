Конфлікт із Роналду в збірній Португалії отримав несподіване продовження

Доля Кріштіану Роналду в збірній Португалії продовжує викликати чималий інтерес. Тим паче що ситуація постійно знаходить несподівані продовження.

Зокрема, тепер Кріштіану Роналду вважає, що конфлікт із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем можна врегулювати. Про це повідомляє видання The Athletic.

Що відомо про позицію Роналду

За даними джерела, футболіст не хотів атакувати федерацію футболу Португалії, коли опублікував свою заяву щодо ситуації в національній команді. Він мав на меті просто розповісти про свою версію подій і заздалегідь попередив федерацію про публікацію.

Як інформують автори матеріалу, Роналду досить спокійно сприймає ситуацію. Він перебуває в постійному контакті з представниками федерації, й найближчим часом сторони навіть можуть зустрітись. Крім того, позиції Жорже Жезуша як наставника національної команди досить міцні. Тренер не перебуває на межі звільнення, тим паче після максимально успішного старту в Лізі націй.

Як розвивався конфлікт Роналду в збірній

Кріштіану Роналду достроково залишив збірну Португалії між матчами 2 та 3 турів Ліги націй. Причиною стало те, що футболіст провів увесь матч проти збірної Норвегії на лаві запасних. А потому наставник команди Жорже Жезуш заявив, що не гарантує підопічному місце в складі на поєдинок проти Данії.

Власне, після цього Роналду й влаштував демарш зі збірної. Він самовільно залишив команду. Довкола ситуації почало з'являтись багато інсайдів і заяв. Повідомлялось, що федерація, з одного боку, може покарати футболіста дискваліфікацією, а з іншого – вона займається примиренням футболіста та тренера.

Жорже Жезуш зі свого боку заявляв, що йому немає за що вибачатись перед Роналду. Разом із тим португальські медіа повідомляли, що коуч готовий викликати футболіста в збірну в листопаді. Сам же Кріштіану пізніше заявив, що наставник порушив свою обіцянку перед ним. Цікаво, що допис Роналду в соцмережах про це залайкали та прокоментували багато людей, але серед них не було жодного футболіста збірної Португалії.

Цікаво, що демарш Роналду не вплинув на результати збірної Португалії. Зокрема, в Лізі націй піренейці здобули 4 перемоги в 4 матчах. У заключному поєдинку вереснево-жовтневого циклу португальці вдома обіграли Норвегію з рахунком 2:1.