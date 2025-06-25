Почав хайпувати на імені Ломаченка: Захарова відреагувала на скандал боксера з Притулою

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова заступилася за Василя Ломаченко, який посперечався з волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. На думку олімпійської чемпіонки активісти не мають права критикувати спортсмена.

Стелла Захарова заступилася за Василя Ломаченка. Вона вважає, що боксер з честю представляв Україну на міжнародній арені, а тому не заслуговує критики, пише 24 Канал з посиланням на Blik.

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Чому Захарова стала на захист Ломаченка

Притула та Захарова, на думку Захарової, не мають відношення до спорту, а тому не повинні критикувати Ломаченка. Віцепрезидентку навіть не засмутив той факт, що волонтери не коментували спортивні досягнення боксера.

"Василь – українець. Хіба Ломаченко зрадив Україну? Він, як і Олександр Усик, завжди представляли нашу державу у світі, бились за її честь на ринзі.

От скажіть мені, будь ласка, яке взагалі мають право люди, котрі не мають жодного відношення до спорту, писати от такі речі на його адресу? Що вони хочуть? Похайпувати? Наші спортсмени ригали кров’ю, виборювати нагороди, роками працювали на своє ім’я, імідж, дуже не простою працею заробляли гроші", – сказала Захарова.

Захарова переконана, що таким чином Притула та Стерненко вирішили похайпувати на імені видатного боксера.

"Товариш Притула ж не побіг до Глафіри Петрівни, яку ніхто не знає, не хайпував з неї. А чому? Бо це нікому не цікаво. І він почав хайпувати на імені Ломаченка.

Знаєте, таких от Швондерів нині розвелося дуже багато. Людей, які нічого не вміють, нічого не знають і нічого не хочуть робити… Сидять вдома, відосики знімають, хайпують і ображають заслужених спортсменів", – заявила Захарова.

Нагадаємо, що конфлікт між Ломаченком та волонтерами стався після коментаря боксера на ракетний удар по школі у Білгород-Дністровському. Ексчемпіон назвав атаку Росію "цинічною", але не назвав винуватців трагедії.

Сергій Притула та Сергій Стерненко назвали Ломаченка боягузом, пригадавши йому минулі "заслуги". У відповідь ексчемпіон світу назвав волонтерів "іншими українцями". Цікаво, що олімпійський чемпіон Жан Беленюк теж став на бік Ломаченка.