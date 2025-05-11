На матчі АПЛ у журналіста забрали прапор України: як клуб пояснив ганебний вчинок стюардів

Огидний інцидент трапився на поєдинку 36 туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому зустрічалися Іпсвіч та Брентфорд. Працівники стадіону без вагомих причин забрали прапор України у спортивного журналіста Ендрю Тодоса.

Британсько-український спортивний журналіст Ендрю Тодос прийшов на поєдинок з прапором України, щоб підтримати гравця Брентфорда Єгора Ярмолюка. Проте працівники стадіону "Портмен Роуд", на якому грає Іпсвіч, забрали синьо-жовтий стяг, пише 24 Канал з посиланням на Zorya Londonsk.

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Чому на стадіоні Іпсвіча заборонили прапор України

На вході до виїзного сектору стюарди побачили в сумці Тодоса прапор України. Спочатку вони вимагали бирку щодо протипожежної безпеки, а потім назвали стяг "політичним". Аргумент про те, що у Брентфорді грає українець не подіяв на працівників стадіону. У підсумку вони його забрали, пообіцявши віддати після матчу.

Згодом прапор повернули. Тож Ендрю Тодос зміг зробити фото із синьо-жовтим стягом на фоні стадіону.

Ендрю Тодос з прапором України / фото з мережі Х Zorya Londonsk

Цікаво, що на матчі були присутні прапори інших країн, зокрема Нідерландів та Ірландії. Однак до власників цих прапорів не було претензій.

Після матчу директор із медіа та комунікацій Іпсвіча Маркуш Неш у коментарі Tribuna.com пояснив дії працівників стадіону.

Ми хотіли б чітко заявити, що це була помилка в судженні стюарда. Цього не мало статися,

– сказав Маккус Неш.

Також він додав, що Іпсвіч неодноразово висловлював свою підтримку українському народу. Маркс Неш пообіцяв, що клуб проведе роз'яснювальну роботу, щоб подібні інциденти не повторювалися.

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою Брентфорда з рахунком 1:0. Єгор Ярмолюк відіграв весь матч та заробив жовту картку.