У Польщі цькували доньку гравця збірної України: скандал отримав несподівану розвʼязку

У Польщі відреагували на гучний скандал з українською дівчиною Дар'єю Гладир. Вона зазнала булінгу зі сторони своїх однокласників.

Варшавський ліцей, де навчалася донька ексгравця збірної України Юрія Гладиря, опублікував заяву з приводу скандалу. Навчальний заклад повідомив про відрахування кривдника української дівчини, повідомляє 24 Канал з посиланням на TE Vizja.

Як у Польщі відреагували на булінг 15-річної українки?

У заяві ліцею йдеться, що цькування дівчини відбувалося не під час навчальних занять, а поза межами закладу. Керівництво вважає, що джерелом інциденту став "особистий конфлікт між підлітками", який батьки Дар'ї Гладир перенесли у шкільний простір. Саме вони разом з адвокатом Матеушом Міцкевичем та журналістом Onet Себастьяном Парфяновичем надали справі "характер конфлікту на національному ґрунті".

Керівництво ліцею все ж відреагувало на конфлікт, хоча він не стосувався шкільного життя. Одного з винуватців булінгу було відраховано, а ще одному було висунуто догану. Потерпілій запропонували зустріч зі шкільними психологом та педагогом. Крім того, з учнями класу, де навчалася українка, були вжиті виховні заходи з метою запобігання подібним ситуаціям в майбутньому.

У заяві зазначається, що навчальні заклади TE Vizja прийняли 100 українських учнів, які через війну виїхали до Польщі. Упродовж багатьох місяців їх забезпечували необхідним приладдям та безплатним харчуванням у їдальні. Частина педагогічного та адміністративного персоналу у закладах мережі походить з України. Таким чином, звинувачення у дискримінації за національними ознаками є безпідставними.

Керівництво навчальних закладів побоюється ескалації конфлікту, який став публічним завдяки медіа та соціальним мережам.

Довідка. За інформацією польського видання Onet, Дар'ю Гладир відрахували зі школи, коли конфлікт вийшов за межі навчального закладу. Батькам дівчини виставили рахунок за скандал, який псує імідж школи.

Що відомо про цькування українки у Польщі?