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Sport News 24 Інші види спорту Це якась ганьба: у Казахстані на турнірі ММА відмовилися вмикати гімн Росії
9 лютого, 15:18
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Це якась ганьба: у Казахстані на турнірі ММА відмовилися вмикати гімн Росії

Сергій Шаховець
Основні тези
  • На турнірі Nomad Fighting Championship 12 у Казахстані організатори не увімкнули гімн Росії після оголошення російського бійця.
  • Цей інцидент викликав обурення в Росії, де пропагандисти звинуватили організаторів у русофобії.

На болотах добряче запалало через інцидент на одному з турнірів ММА у Казахстані. Після оголошення російського бійця організатори не увімкнули гімн країни-агресорки.

Скандал трапився під час турніру Nomad Fighting Championship 12. На один з наймасштабніших поп-ММА промоушенів Казахстану був запрошений боєць з Росії, пише 24 Канал.

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Конфуз з російським гімном у Казахстані

В одному з поєдинків турніру повинні були зустрітися Мухамед Калмиков з Дагестану та боєць з Казахстану Азамат Бакітов. Ринг-анонсер пафосно оголосив представника країни-агресорки та повідомив, що зараз пролунає гімн Росії.

Проте щось пішло не за планом. Замість гімну у залі запанувала тиша. Співведучий швидко зорієнтувався та оголосив вихід Азамата Бакітова. Цього разу гімн Казахстану вже пролунав.

Відео: на турнірі ММА проігнорували гімн Росії

У Росії дуже розлютилися через відсутність їхнього гімну. Пропагандисти звинуватили організаторів турніру у русофобії. Росіян вчергове опустила одна із "союзних" держав та продемонструвала ставлення до країни-агресорки.