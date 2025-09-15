Підопічні Рауля Лосано у першому матчі групового турніру ЧС-2025 без шансів поступилися Бельгії за підсумком трьох сетів – 0:3. Програшна серія збірної України збільшилася до чотирьох поєдинків поспіль, пише 24 Канал.

Які причини поразки України назвав Семенюк?

Центральний блокувальник збірної України Юрій Семенюк по гарячих слідах прокоментував поразку "синьо-жовтих". На думку волейболіста, суперник був краще налаштований та був готовий до гри проти України.

Серед причин поразок Семенюк також назвав "погану атмосферу в збірній України".

"Ми не змогли показати максимум. Старалися, не можу сказати, що зіграли погано, але вони зіграли набагато краще. Зіграла, можливо, не вся команда, а один гравець. Молодець, зіграв на всі 100%.

Є різні чинники та причини, хто і як виглядав. Бельгія не грала ані у Лізі націй, ані в Золотій Євролізі. Грали хлопці, що відпочили, а не такі, як ми, що вже "наїлися" тим волейболом. Що приховувати: атмосфера була не дуже вже давно. Ми над тим працюємо, і сподіваюся, що зможемо віднайти сили та мотивацію на нові матчі", – сказав Семенюк.

Яка реакція екскапітана українців Плотницького?

Ще перед початком чемпіонату світу завершив виступи за збірну України її капітан Олег Плотницький. Гравець італійської Перуджи має тривалий конфлікт з президентом Федерації волейболу Михайло Мельником.

Після першого матчу "синьо-жовтих" на ЧС-2025 Плотницький відреагував на коментар Юрія Семенюка.

"Після першої поразки, якою б болючою вона не була, у післяматчевому інтерв’ю капітан сказав, що у Бельгії була гарна атмосфера, їм багато в чому таланило, зіграла не вся команда, а тільки один гравець. І в його словах є правда про атмосферу, але точно не про те, що їм таланило чи зіграв на 100% тільки один гравець (як у нас люблять говорити: "один у полі не воїн"). Але найбільше здивували слова про те, що атмосфера в нашій збірній вже давно не дуже. І тут виникає питання: чому так? Чому перед найважливішим стартом сезону у нас щось не так з атмосферою?

Умови ж покращилися, наскільки ми знаємо з того, що виходить в інтернет. І того піжона-зрадника вже немає, який завжди каламутив воду. І на це питання можна знайти досить багато відповідей, і серед них, більш ніж упевнений, не буде такого, що хлопці погано тренувались, чи хтось вирішив заробити ставками, чи не хоче грати або, ще гірше, наплював на те все і хоче вже додому (хоча останнє – не про всіх)", – написав Плотницький.

Як Плотницький розкритикував Федерацію волейболу України?

Колишній капітан "синьо-жовтих" звернув увагу на "погану атмосферу" в команді, натякнувши на провину керівництва Федерації волейболу.

"Я сподіваюсь на те, що кожний з них відповість хоча б сам собі на питання: чому, на думку капітана, атмосфера вже давно не дуже, і що потрібно зробити для її покращення, і кому. Та раджу не тільки гравцям про це задуматись, а й тим, хто вище сидить у першу чергу, бо вже не перший раз, коли ми наступаємо на граблі під назвою "атмосфера".

Це дуже важливий фактор на таких довгих дистанціях, і в наступному сезоні ця дистанція не буде коротшою — точніше, до 2028 року, якщо ми хочемо поїхати на ОІ", – зауважив Плотницький.

Як вболівальники відреагувала на критику Плотницького?

На допис Олега Плотницького у фейсбуці активно відреагували вболівальники збірної України. Вони переважно підтримали колишнього капітана "синьо-жовтих" у критиці керівництва Федерації волейболу та закликали його повернутися в команду.

"Повністю згоден! Олег Плотницький це найкраще що було зі збірною і це найкращий гравець в історії збірної! Таких ніколи не було і таких більше ніколи не буде! Ось це справжній капітан! Який завжди вмів завезти команду і підбадьорити, а не Семенюк який навіть на майданчику нічого не може сказати! Нехай хлопці в собі розберуться, чому така в них атмосфера! Зрадника ж немає як всі пишуть! Давайте далі дивитись як вони далі будуть без нього".

"Мудрість! Також не розділяю вислови всіх цих хейтерів, котрі власне нічого, як правило, в житті не досягли, але відкривають свій брудний писок (чи немиті руки) аби накидати лайна на гравців нашої збірної та її тренера. Олеже, ви все вірно написали! І, до речі, саме таких слів ми б чекали почути і від президента ФВУ. Бо саме це його роль у всьому цьому дійстві. Підтримуємо нашу збірну та вболіваймо за наших хлопців!".

"Олег, ти потрібен збірній, я розумію, що є різні моменти з федерацією і тд, але заради збірної, заради країни, якій кожен успіх в будь-чому є ковтком повітря в буремних подіях, можливо ти повернешся. Заради мрії потрапити на олімпіаду!!!".

"Все правильно сказав, все по ділу.... Але легше від цього не стає. Якщо вже зараз самі гравці кажуть, що в цьому році просто наїлися цього волейболу, то який мікроклімат чи атмосфера переможців там буде? Останні матчі збірної це добре підтверджують. Якщо Олегу не коректно називати фамілії, то мені можна. Ця людина - Мельник. І до поки його не викинуть на смітник історії, діла у нас не буде. Олеже – тримайся, точніше готуйся. Ще і на нашій вулиці буде свято!"

"Я навпаки кажу, що і один в полі воїн. Я рахую, Олеже Юрійовичу що нашим кабінетним чиновникам начхати на наш волейбол. Вам може під'їхати на матч зі збірною Італії та допомогти в грі".

