Відомий спортивний коментатор та блогер Віталій Волочай закликав не давати медалі усім учасникам аматорських забігів та порадив їм йти на стадіон. Ольга Саладуха ексклюзивно для 24 Каналу прокоментувала резонансну заяву та окреслила головні проблеми українських бігунів.

Як Саладуха прокоментувала заяву Волочая?

Народна депутатка України підкреслила, що кожен має право висловлювати свою думку. Однак публічні особи повинні також відповідати за свої заяви.

Щодо коментарів Волочая і всього того хейту опісля, то скажу так – кожен має право на власну думку. Але сказав тезу, що зачепила тисячі людей – то тепер треба відповідати обуреним коментаторам,

– зауважила Саладуха.

На думку титулованої легкоатлетки, масовий спорт відіграє надважливу роль, а тому аматорські забіги повинні відбуватися.

"Зі свого боку, зазначу, що кількість переростає в якість – чим більше людей бігає, цікавиться бігом навіть на аматорському рівні, то тим більше приходить в професіонали. Тому навіть цей скандал має свій позитивний вплив – привертає увагу до проблеми!", – сказала Саладуха.

Наразі українські бігуни не тішать результатами. Проте це комплексна проблема, яку потрібно вирішувати на державному рівні.

"В України серйозні традиції в бігових дисциплінах. Багато чемпіонів та рекордсменів. Але, на жаль, за поодинокими винятками, це вже здебільшого історія. Сьогодення таке, що нам немає чим особливо похвалитися. Питанню покращення результатів бігових дисциплін ми приділяємо багато уваги в рамках роботи ФЛАУ. Є питання до підготовки по витривалості, якісної конкуренції, щоб не возити на змагання "туристів".

Також має бути більше інфраструктурних обʼєктів. Зберігати та розвивати такі легкоатлетичні стадіони, як той же "Атлет" в Києві, де раз по раз намагаються зробити його винятково комерційним обʼєктом. Щоб бігати на стадіонах – їх має бути багато і з вільним доступом", – зазначила чемпіона Європи зі стрибків у довжину.

Додамо, що під час війни український спорт стикається з величезною масою проблем: руйнування ворогом інфраструктури, виїзд атлетів за кордон, брак фінансування тощо. Тож аматорські змагання мають стати тим фундаментом, на якому повинні будуватися майбутні спортивні досягнення.

