Селезньов потрапив у мовний скандал: все, що відомо про ситуацію з блогером

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов опинився в центрі мовного скандалу. Суперечка між легендарним футболістом та 16-річним блогером набула великого розголосу в суспільстві.

Мовний скандал за участю Євгена Селезньова та блогера трапився під час поєдинку медіаліги між командами Армат та Odessa Football Media Team. 24 Канал підготував матеріал про головні події інциденту.

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Що не поділили Селезньов та блогер

У суботу, 14 червня, у Києві на стадіоні Лівого Берега відбувся матч медійних команд Армат з Дніпра та Odessa Football Media Team. Для одеської команди це був перший офіційний поєдинок в рамках медіаліги.

Під час матчу сталася суперечка між Євгеном Селезньовим та блогером Ренатом Попружним. 16-річний хлопець зробив зауваження, мовляв, легендарний футболіст розмовляє російською.

Це обурило Євгена. Він сказав хлопцю, що не йому вирішувати, якою мовою розмовляти. Відео з мовним інцидентом потрапило в мережу та набрало велику кількість переглядів.

Відео суперечки між Селезньовим та блогером

Хто такий Ренат Попружний

16-річний блогер Ренат Попружний (RENEPRO) знімає ролики для тіктока на футбольну тематику. На його канал підписано понад 800 тисяч користувачів.

Після скандалу із Селезньовим хлопець опублікував відео, в якому дав свою версію подій. Він зазначив, що сам у побуті спілкується російською, а от у медіасфері – державною.

Хлопець заявив, що опублікував відео не заради хайпу. Для нього стало несподіванкою, що його суперечка із Селезньовим набрала так багато переглядів.

Ренат Попружний на одному з матчів / фото з інстаграму блогера

Якою мовою спілкується Селезньов

Євген Селезньов до початку повномасштабної війни спілкувався російською мовою. У 2016 році форвард навіть поїхав до Росії, де грав за краснодарську Кубань.

Військова агресія північного сусіда змінила погляди Євгена. Він свідомо почав розмовляти українською та допомагати військовим на фронті.

Наразі Селезньов виступає за медіакоманду Армат з міста Дніпро. Після мовного скандалу з блогером з'явилося відео, на якому Євген дає настанову команді Армат українською мовою. Зазначимо, що під час інтерв'ю ексзірка Дніпра теж відповідає державною.

Відео, як Селезньов дає настанови команді

Як одеський клуб відреагував на скандал

Медіафутбольний клуб Odessa Football Media Team відреагував на скандал. На офіційній сторінці одеситів була опублікована заява.

У ній клуб засудив поведінку свого гравця, назвавши її провокативною. Окремо відзначається роль батька Рената – Артема Попружного, який створив конфліктну ситуацію.

Сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається,

– йдеться у заяві клубу.

Одеська команда попрощалася з Попружним / фото з інстаграму клубу

У понеділок, 16 червня, клуб вирішив розірвати відносини з Ренатом Попружним та попрощався з ним. У команді побажали хлопцю зробити висновки з події.