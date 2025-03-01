Ексзірка Динамо та Мілана підтримав Трампа після суперечки із Зеленським: деталі ганебної заяви

Грузинський захисник Каха Каладзе продовжує демонструвати свою прихильність до росіян та антиукраїнських політиків. Не впустив він можливості облити брудом президента України Володимира Зеленського.

Головною темою останнього дня лютого стала скандальна зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Між головами держав виникла серйозна суперечка через війну в Україні.

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Каладзе підтримав Трампа

Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс відверто принижували Зеленського та маніпулювали цифрами щодо війни. У підсумку угода про рідкісноземельні метали не була підписана, а президент України достроково залишив Білий дім.

Чимало світових лідерів та відомих особистостей прокоментували скандал між президентами. Серед них були і чимало проросійських осіб, які підтримали Трампа. Одним з них став мер Тбілісі Кахабер Каладзе, повідомляє 24 Канал з посиланням на interpressnews.

Дональд Трамп вкотре чітко підкреслив, хто хоче війни, а хто – миру. Те, що ми бачили вчора, тут і так все зрозуміло. Тому я не даватиму роз'яснень. Цікавішими є заяви, які були зроблені після цієї полеміки. Ми побачили заяви людей без батьківщини, що вкотре доводить, хто реально хотів війни як усередині країни, так і за її межами. Існує глобальна партія війни, яка хоче вести їх у ​​різних країнах світу. Від цього вони, отримують прибуток, але руйнуються країни, міста, села, а також гине мирне населення. Прикладом цього є важке становище в Україні. У цій країні ми отримали повну катастрофу. Відповідно, завершити все це є принципово важливим,

– заявив Каладзе.

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Ганебна кар'єра політика

Нагадаємо, що Каха був відомим футболістом, який зробив собі ім'я у київському Динамо. За "біло-синіх" грузин виступав з 1998 по 2001 роки, вигравши по три чемпіонства та Кубка.

Також Каладзе допоміг киянам вийти у півфінал Ліги чемпіонів. Пізніше Каха багато пограв за Мілан, з яким виграв дві Ліги чемпіонів. Але вже після ігрової кар'єри захисник пішов у політику та заплямував своє ім'я.

Каладзе став членом проросійської партії "Грузинська мрія". Певний час ексфутболіст був прем'єр-міністром Грузії, а також міністром енергетики. З 2017 року Кахабер обіймає позаду мера Тбілісі.